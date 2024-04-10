ممثلة الجالية المصرية بالكويت توضح الطقوس المشتركة بين شعبي البلدين للاحتفال بالعيد

قالت الدكتورة داليا البيلي، ممثلة الجالية المصرية بالكويت، إن الاحتفالات بالعيد فى دولة الكويت، فيها امور مشتركة ما بين الشعب المصري والكويتي في الاحتفال بالاعياد.

وأضاف الدكتورة داليا البيلي، ممثلة الجالية المصرية بالكويت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نكون حريصين مثل مصر على التجمع العائلي فى عيد الفطر.. وان تعم الفرحة بالذهاب إلى الجناين والبحر والملاهي”.

وتابعت الدكتورة داليا البيلي، ممثلة الجالية المصرية بالكويت: “خصوصية المصريين تظهر فى المحافظة على التقاليد والتجمعات العائلية بين المصريين فى الكويت.. التي يجب أن يكون فيها الطابع المصري”.