تسارع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.5% خلال مارس

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس 2024 من 3.2% في فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس مستوى شهر فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.

وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود

وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد التقرير بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

وكانت توقعات تباطؤ التكاليف المرتبطة بالمسكن خلال العام أساسية في أطروحة الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن التضخم سوف يهدأ بدرجة كافية للسماح بتخفيض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ فقط على أساس شهري وارتفعت بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض المكاسب الكبيرة ضمن فئة الأغذية.

وارتفع مؤشر اللحوم والأسماك والدواجن والبيض بنسبة 0.9%، مدفوعًا بقفزة بنسبة 4.6% في أسعار البيض. وانخفضت الزبدة بنسبة 5٪ وانخفضت منتجات الحبوب والمخابز بنسبة 0.9٪. ارتفع الطعام خارج المنزل بنسبة 0.3٪.

كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو مع توقع ثلاثة تخفيضات في الإجمالي هذا العام، لكن ذلك تغير بشكل كبير بعد الإصدار، حيث يقوم المتداولون الآن بتأجيل التخفيض الأول إلى سبتمبر، وفقًا لحسابات مجموعة CME.