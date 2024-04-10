عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسارع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.5% خلال مارس

صدى البلد

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس 2024 من 3.2% في فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس مستوى شهر فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.

وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود

وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد التقرير بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

وكانت توقعات تباطؤ التكاليف المرتبطة بالمسكن خلال العام أساسية في أطروحة الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن التضخم سوف يهدأ بدرجة كافية للسماح بتخفيض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ فقط على أساس شهري وارتفعت بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض المكاسب الكبيرة ضمن فئة الأغذية.

وارتفع مؤشر اللحوم والأسماك والدواجن والبيض بنسبة 0.9%، مدفوعًا بقفزة بنسبة 4.6% في أسعار البيض. وانخفضت الزبدة بنسبة 5٪ وانخفضت منتجات الحبوب والمخابز بنسبة 0.9٪. ارتفع الطعام خارج المنزل بنسبة 0.3٪.

كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو مع توقع ثلاثة تخفيضات في الإجمالي هذا العام، لكن ذلك تغير بشكل كبير بعد الإصدار، حيث يقوم المتداولون الآن بتأجيل التخفيض الأول إلى سبتمبر، وفقًا لحسابات مجموعة CME.

أسعار المستهلك أسعار المستهلكين أسعار المواد الغذائية اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم السنوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بعد إعلان إسلامه في رمضان..نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

ترشيحاتنا

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

إسرائيل تعتزم فتح معبر جديد إلى شمال غزة لإيصال المساعدات

بعد اغتيال أبناء هنية .. حماس : محاولة بائسة من إسرائيل

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

عيد فطر مبارك .. أرقى 110 رسائل تهنئة بالعيد للأصدقاء والأهل والأحبة

تخطت الـ11 مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية تغزو مصر وتجلب الخير لخزينة الدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان صحتك.. جمال شعبان يكشف عادة لا تتكاسل عنها في العيد

على خطى BMW.. تويوتا بصدد إطلاق سيارة متغيرة الألوان

ماتزعلش علي لبس العيد .. طرق إزالة البقع من الملابس

بعد ضجة انتقاله.. التاكسي الآلي يدهس رجلا

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ