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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العيد في دبي.. إشغالات الفنادق تتخطى 90% بدعم السياحة الداخلية والخليجية

صدى البلد

أعلن مدراء فنادق في دبي أن فترة العيد تشكل فرصة كبيرة لزيادة الإشغالات الفندقية لا سيما من قبل السياح الداخليين والخليجيين.

وأكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لاحد الفنادق أن إجازة عيد الفطر تشكل فرصة هامة لتعزيز إشغالات الفنادق التي ترتفع بشكل مطرد ومتنامي كلما اقتربنا من الإجازة، الأمر الذي يأتي مدعوماً من السياحة الخارجية والداخلية على حد سواء.

وأوضح أن دبي تعتبر إحدى أبرز وأهم المدن العالمية في استقطاب السياح الدوليين، منوها إلى أن السياح الخليجيين يشكلون في عطلة عيد الفطر أبرز القادمين إلى دولة الإمارات بغرض السياحة لما تتمتع به من إمكانات سياحية مرموقة، إذ يشكل السياح الخليجيون خلال هذه الفترة ما بين 30 و40 في المائة، فيما يشكل السياح الداخليون نحو 25 إلى 30 في المائة والباقي من مختلف دول العالم".

وأشار عبد الهادي إلى أن إشغالات الفنادق تختلف بحسب الفئات والمواقع، لكن في العموم يمكن أن تصل إلى 90 في المائة أو تزيد عن ذلك بالنسبة لبعضها.

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