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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء.. تفاصيل

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

تبنى النواب الأوروبيون، اليوم الأربعاء، تعديلا واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الوروبي، في خطوة هي ثمرة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري منذ أعوام.

وحسب وكالة “فرانس برس”، صوّت البرلمان لصالح 10 نصوص تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء" وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.

ويضم "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد 10 قوانين تمّت صياغتها بعد مفاوضات استمرت سنوات، ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرّك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.

وإذا رُفض واحد من هذه القوانين فقط؛ تفشل الحزمة بأكملها.

وأكّدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة التشريعية، إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحدا أو أكثر من هذه القوانين.

النواب الأوروبيون الاتحاد الأوروبي التوترات الهجرة

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