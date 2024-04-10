طقس العيد.. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أكد الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارا ابتداء من اليوم في أغلب المناطق، كون تأثير المنخفض الجوي سيتجه إلى شرق البلاد.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن فرص سقوط الأمطار المتواجدة اليوم «خفيفة» على السواحل الشرقية في رفح والعريش، وبالنسبة لباقي المحافظات ستشهد استقرارا.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس دافئ ونستطيع الاستمتاع بطقس العيد في كل المحافظات، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس سنشعر البرودة.

ولفتت إلى أن من المقرر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ابتداء من الغد، وهو ما يزيد من فرص الاستمتاع بالمناطق الساحلية.

وقدمت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، نصيحة لقائدي السيارات، بتوخي الحذر؛ حال القيادة في الصباح الباكر نظرا لتوقع وجود شبورة مائية.

وفيما يتعلق بالملابس المناسبة للطقس الحالي؛ قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، “بلاش ننخدع بالدفء الذي نشهده في ساعات النهار، يجب ارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة تجنبا لنزلات البرد”.

درجات الحرارة ستظل مستقرة طوال الأسبوع المقبل

وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستظل مستقرة طوال الأسبوع المقبل.