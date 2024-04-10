كهربا يتلقى عرضا رسميا من ناد سعودي.. وكولر لم يمانع| تفاصيل

فجر الإعلامي محمد شبانة مفأجاة صادمة لجماهير النادي الاهلي بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شبانة: كهربا جايله عرض من نادي الفيحاء السعودي وفقا لكلام وكيله رسميا ،العرض بسبب ان كولر حاطط كهربا رقم ٣ و كولر مقالش لا ولا مش هستغني عنة و الكلام دا نهائى لكنه قال هنتظر لنهاية الموسم لتحديد قراري في الصفقات القادمة.. ياتري يا كولر هتعوض كهربا بمين .

علي الجانب الآخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، غد الخميس، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وبعدها يخرج المارد الأحمر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في لوبومباشي، أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري، قبل أن يعود لخوض مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر نفسه.