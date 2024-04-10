بصورة عائلية.. مدافع الزمالك يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

هنأ محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشر الونش، صورة تجمعه بعائلته، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها: “كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، في إطار مباريات الأسبوع الثامن «مؤجل» من منافسات دوري nile، والمقرر إقامتها غدا الخميس، في السابعة مساء، على استاد القاهرة.

وبحسب إدارة النادي؛ فإن الرحلة ستكون لحاملي بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 27 نقطة.