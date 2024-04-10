بعد إعلان إسلامه في رمضان..نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

نشر الاعلامي امير هشام صورة لنجم الزمالك ديماركو ديكرسون من صلاة العيد بعد إعلان إسلامه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق امير هشام علي الصورة: ديماركو ديكرسون محترف الزمالك في كرة السلة في أول صلاة عيد له بعد إعلان إسلامه مؤخرًا في رمضان.

وتقام مواجهات دور الـ8 بنظام best of 5 ، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى دور الـ 4 لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.