على الشاطئ .. ميرهان حسين تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

حرصت الفنانة ميرهان حسين، على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر حسابها بموقع فيسبوك.

ونشرت ميرهان حسين صورة جديدة بإطلالة جذابة على الشاطئ وعلقت قائلة: عيد سعيد.

على جانب آخر أجَّلت محكمة جنوب القاهرة المُنعقدة بزينهم، مُحاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم للحكم بجلسة الخميس 29 فبراير وكانت الجلسة مليئة بالأحداث.

قال المحامي أحمد حمد دفاع المتهمين في قضية سرقة شقة الفنان ميرهان حسين، إنه من حق أي شخص أن يحرر بلاغا ضد أي حد قائلاً: "يعني أنا ممكن بكرة الصبح أحرر بلاغ ضد الفنان عادل إمام وأقول إنه سرق مني مثلا الساعة " فهل كده عادل إمام حرامي لا لا طبعاً المتهم بريء حتي تثبت إدانته.

وطالب المحامي أحمد حمد، بالتحقيق مع مأمور الضبط القضائي لاحتجازه المتهمين دون وجه حق، ودفع بعدم وجود شاهد إثبات واحد يؤكد صحة الواقعة، وبطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره بعد القبض على المتهمين، كما دفع بتناقض أقوال المجني عليه «والد الفنانة» بمحضر الشرطة وما ورد على لسانه فى تحقيقات النيابة العامة، وشيوع الاتهام.