نحو 40 مليون جنيه.. الأوقاف: صكوك الإطعام تحقق رقما قياسيا في رمضان

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن صكوك الإطعام حققت رقما قياسيا في شهر رمضان، بلغ نحو أربعين مليون جنيه.

وتستهدف صكوك الإطعام الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتعامل وزارة الأوقاف مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها.

ويمثل هذا المشروع بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

من جانب آخر، حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية، بعنوان “الاستقامة والمداومة على الطاعة”.

كما أعلنت الوزارة افتتاح 16 مسجدا، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

وسيتم افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه إلى 901 مسجد، منها 706 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و195 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12/ 4 / 2024م، 11923 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و123 مليون جنيه.