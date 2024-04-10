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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة وقوع حادث الطعن جنوب غرب فرنسا.. فيديو

صدى البلد

 

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة الهجوم بسكين في مدينة بوردو الفرنسية جنوب غرب البلاد.

كما تم تداول فيديو للحظة إطلاق أحد أفراد الشرطة النار على منفذ الهجوم.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت نقلا عن الشرطة مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم بسكين في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة "بي أف أم تي في" أن "المهاجم فر من مكان الحادث، لكنه قتل بعد ملاحقته من قبل الشرطة".

وأوضحت الشرطة أن "الهجوم بالسكين وقع في حدود الساعة 7:50 مساء على ضفاف نهر غارون"، موضحة أن "حالة المصاب خطيرة كما أن التحقيق لكشف ملابسات الحادث جارية".

https://x.com/MarioNawfal/status/1778159352001511693

بوردو الفرنسي هجوم بسكين بوردو الفرنسية جنوب غرب فرنسا

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