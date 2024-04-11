نور: حبيت دور الشر في جودر وحسيت إنه لازم أعمله

استضاف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج سهر dmc، المذاع على قناة دي أم سي، مساء أمس الأربعاء، نجوم مسلسل جودر، والنجمة اللبنانبة نور، ليكشفوا تفاصيل جديدة عن هذا العمل الفني والذي عرض في السباق الرمضاني 2024.



وخلال اللقاء كشفت الممثلة اللبنانية نور، تفاصيل عرض دورها في مسلسل جودر عليها، قائلة :"حبيت دور الشر في مسلسل جودر وحسيت إنه لازم أعمل الدور ده".



وتابعت الممثلة اللبنانية نور، أن عندما اتعرض عليا دور "شواهى" فى المسلسل شعرت أنه شر بطريقة تانية، والدور مستفز ومكتوب بطريقة جميلة ولازم أعمل الدور فتركيبته مختلفة، وكل شوط اتعمل فى الدور كان تحدى، وأول يوم وتانى يوم تصوير فهمت المخرج عاوز إيه".