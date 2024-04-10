ياسر جلال: «جودر» حقق حلمي بدخول عالم «ألف ليلة وليلة»

تحدث الفنان ياسر جلال، عن العمل الفني الذي دخل به السباق الرمضاني 2024، وهو مسلسل جودر، مشيرا إلى أن العمل قريب له، ونقطة مضيئة في مشواره الفني.

وأضاف ياسر جلال، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “سهر دي إم سي”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء، “جودر حقق حلمي بدخول عالم ألف ليلة وليلة، وصعوبات الملابس والمكياج والتنقلات تهون من أجل النجاح”، متابعا “تربيت أنا وجيلي على حواديت ألف ليلة وليلة”.

وأوضح الفنان ياسر جلال، أن هذا العالم وجدنا فيها عالما ثريا وسخيا يقدم كل شيء من الأحداث الشيقة والخيال والفانتازيا والرعب، والرسائل التى تنتصر للقيم الإنسانية، ولطالما تمنيت أن أكون بطلا من أبطال هذا العالم الأسطوري.

ونوه الفنان ياسر جلال، بأن مسلسل جودر، عمل فني مهم، وقد كانت هناك روح في غاية الجمال بين فريق العمل، ومخرج العمل الفني شخص تشعر بالراحة معه.