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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال ينخدع ويفشل في فتح رصد الكهف

ياسر جلال
ياسر جلال

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل "جودر"، العديد من الأحداث حيث بدأت بمحاولة تقرب جوهرة (تارا عماد) الى جودر (ياسر جلال) وتعترف له أنها تحبه ، ولكن الجن داهش ينقذه منها.

الخادمة سعاد تسرق شعر وأظافر الشيخ عبد الأحد (أحمد بدير) وتعطيهم الى شواهي (نور اللبنانية) لتبخرهم وتفتح هي الرصد ، ويشاهدها الشيخ عبد الأحد وهي تقوم بالسرقة.

جودر (ياسر جلال) يذهب لفك رصد كهف الحكيم الشمالدر، ويفتتح الكنوز الأربعة ولكنه خدع فى جني عندما ظهر له على شكل والده ولكن الجني داهش ينقذه على أخر لحظة ويأخذه.

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مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

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مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

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