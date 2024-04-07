مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل جودر ، العديد من الأحداث ، حيث بدأت بعرض شهرزاد (ياسمين رئيس) فيلما عن الخيانة وتعرضه أمام شهريار ورجال الدولة ، حتي يتخلص من العقدة التى تسيطر عليه ويبعد عن قتل الفتيات كما قال له الطبيب المعالج له ، وانفعل شهريار وقرر أن لا يستكمل الفيلم.

وصول جودر (ياسر جلال) والملك عبد الأحد(أحمد بدير) الى المغرب لإستعداد جودر لفتح الرصد ، ووقوع جوهرة (تارا عماد) فى غرام جودر .

شواهي (نور اللبنانية) تراقب خطوات جودر وعبد الأحد بعد ان علمت سر فتح الرصد على يد جودر ، وهو قص أظافر وشعر عبد الأحد وتحولهم لبخور وهى تخطط الأن فى أن تسرقهم سريعا لفتح الرصد.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري