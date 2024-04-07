عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

ياسر جلال وتارا عماد
ياسر جلال وتارا عماد

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل جودر ، العديد من الأحداث ، حيث بدأت بعرض شهرزاد (ياسمين رئيس) فيلما عن الخيانة وتعرضه أمام شهريار ورجال الدولة ، حتي يتخلص من العقدة التى تسيطر عليه ويبعد عن قتل الفتيات كما قال له الطبيب المعالج له ، وانفعل شهريار وقرر أن لا يستكمل الفيلم.

وصول جودر (ياسر جلال) والملك عبد الأحد(أحمد بدير) الى المغرب لإستعداد جودر لفتح الرصد ، ووقوع جوهرة (تارا عماد) فى غرام جودر .

شواهي (نور اللبنانية) تراقب خطوات جودر وعبد الأحد بعد ان علمت سر فتح الرصد على يد جودر ، وهو قص أظافر وشعر عبد الأحد وتحولهم لبخور وهى تخطط الأن فى أن تسرقهم سريعا لفتح الرصد.

txt

مسلسل جودر الحلقة12.. ياسر جلال يستعد لفك الرصد للحصول على الكنوز الأربعة

txt

مسلسل جودر الحلقة11 .. أحمد بدير يخطط لفتح ياسر جلال الكهف

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

 

أبطال مسلسل جودر حريق مسلسل جودر كواليس مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضلن 2024 أعمال ياسر جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

موضوعات متعلقة

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

قلب خناقة.. أول رد من حسن شاكوش بعد حلقته مع ريم طارق في «رامز جاب من الآخر»

محمد علي رزق: مسلسل جودر مميز بصناع العمل.. وهناك جزء ثان

نشرة الفن.. هشام إسماعيل يكشف عن سبب رغبته بمشاركة هنا الزاهد فى أعمال فنية.. وتفاصيل الحلقة 27 من مسلسلات رمضان

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

الليلة.. هالة صدقي تروج لحلقتها مع عمرو أديب

مسلسل صدفة الحلقة 27 .. اتفاق جلال ومصباح على إنهاء حياة طارق

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 27 .. خروج خالد النبوي من السجن وعودة هاجر السراج

ترشيحاتنا

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة| إعلان مواعيد المهام الآدائية

فقدت ثلث قواتها.. جيش الاحتلال يزعم تدمير جزء كبير من ترسانة حماس الصاروخية

إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومواقع في الجليل الأعلى

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

بسبب هذا اللاعب| ليفربول يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي .. القصة الكاملة

فستان جريء.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

فيديو

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ