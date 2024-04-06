مسلسل جودر الحلقة12.. ياسر جلال يستعد لفك الرصد للحصول على الكنوز الأربعة

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “جودر” العديد من الأحداث ، وبدأت بعودة جودر إلى بحيرة قارون ، ويفاجيء بأحد الشيوخ عبد الأحد (أحمد بدير) ويطلب منه نفس طلب أشقائه الذى غرقوا ، بأن جودر يربطه ويلقي به فى البحيرة ، وبالفعل قام جودر بذلك لكن عبد الأحد ظهر فى البحيرة ومعه سمكتين وعاد إلى جودر وقال له حقيقته ، وأنه يريد منه أن يفك رصد الكهف ليصل إلى الكنوز الأربعة لأنه على أسمه جودر ابن عمر وفاطمة ، وبالفعل يسافروا إلى المغرب لمدة 3 أشهر بعد أن أبلغ جودر والدته فاطمة (وفاء عامر) وزوجته شروق (جيهان الشماشرجي).

أكتشاف شواهي (نور اللبنانية) ملكة الشمعيين مع أشقائها لتبلغهم بالسر ، وأن عبد الحق سيفقد أظافره وشعره ويبخرهم حتى يسهل على جودر عملية فك الرصد كما قال لأخيه عبدالرحيم (فتوح أحمد) ، وقررت أن تراقبه دائمًا .

قلق جوهرة (تارا عماد) على والدها عبد الأحد (أحمد بدير) حتى لا يكن مصيره مثل أشقائه الذى ماتوا غرقًا فى البحيرة.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.