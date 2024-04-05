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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل جودر الحلقة11 .. أحمد بدير يخطط لفتح ياسر جلال الكهف

أحمد بدير
أحمد بدير

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل جودر، العديد من الأحداث، وبدأت بحزن جودر(ياسر جلال) بسبب قلة الرزق ، وقرر أن يستجيب إلى كلام الصياد الذى نصحه بالذهاب الى بحيرة قارون وسيجد الكثير من السمك ليصطاده.

 

وذهب جودر الى البحيرة ليفاجيء بمجيء أحد الأشخاص عبد الصمد ( محمد الصاوي) على الخيل ويطلب منه أن يربطه ويلقي به فى البحيرة وإذا عاش سيكشف له السر وأذا توفي نصحه بالذهاب الى التاجر المغربي عبد الرحيم (فتوح أحمد) ليسلمه الخيل ويتقاضي ١٠٠ دينار ذهب على شرط أن يعود للبحيرة ويبات حتى اليوم الثاني ، وفى اليوم الثاني يفاجيء بشخص أخر يطلب منه نفس الطلب ويتقاضي ال١٠٠ دينار ذهب الأخري ، وهذا المخطط قام به (أحمد بدير) هو الذى أرسل له الصياد فى بداية الأمر بسبب أن جودر الأن مهيء لفك المرصد الخاص بالكهف والذى بتضمن فتح الكنور الأربعة بعد أن أتم سن الأربعين.

عودة جودر (ياسر جلال) إلى مصر بعد وهو يملك الكتير من الأموال والسمك،  ويذهب للشيخ عبدالله الحطاب (عبدالعزيز مخيون) ليسأله عن الذى حدث معه ، ويطلب منه أن يعود للبحيرة لأن ذلك عهد .

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يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أبطال مسلسل جودر حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر مسلسلات رمضلن 2024 كواليس مسلسل جودر

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