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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل جودر الحلقة 9.. ياسر جلال يحدد موعد زواجه من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "جودر"، العديد من الأحداث حيث بدأت بعودة جودر (ياسر جلال) إلى مصر بعد غياب ١٠ سنوات، وتفاجأ بوضع والدته فاطمة (وفاء عامر) الذى رآها تشحذ فى الشارع بعد أن أفلست بسبب أخويه سالم وسليم بعد وفاة والدهما عمر المصري (محمود البزاوي).

ذهاب جودر ووالدته إلى منزل شروق (جيهان الشماشرجي) ليطلب الزواج منها ويحدد موعد الزواج مع أهلها ، وعلم شومان (أحمد كشك) بحقيقة عودة جودر وموعد زواجه من شروق بعد أن كان يتمني أن يتزوجها،  ويخطط لأذية جودر يوم فرحه.

جودر يدافع عن أخواته سالم (وليد فواز) وسليم (ياسر الطوبجي) بعد أن سرقه بعض الخضروات وعنزة، ليدفع الأموال لصاحب العنزة.
شهرزاد (ياسمين رئيس) تغضب من شهريار (ياسر جلال) بعد أن أخطأ ونادها بأسم تودد وقررت أن تذهب لوالدها لمدة يومين وتتركه.

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مسلسل جودر الحلقة 8 .. عودة ياسر جلال إلى مصر بعد غياب 10 سنوات

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مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أبطال مسلسل جودر برومو مسلسل جودر مواعيد عرض مسلسل جودر مسلسلات رمضان 2024 كواليس مسلسلات رمضان 2024

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