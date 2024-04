مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “جودر” العديد من الأحداث ، وبدأت الحلقة بمحاولة جودر (ياسر الجلال) التأقلم فى الجزيرة التى يوجد عليها وبعد قيامه باصطياد السمك والبدء في تحضيره تظهر له حورية البحر قمرية (هنادي مهنا) لتقرأ تعويذة وتسترجع السمك إلى البحر ، وحينما سألها جودر من هي ولماذا فعلت ذلك ، قالت له ان هذا السمك عبارة عن أشخاص من الأنس ، ووصفت له كيف يخرج من الجزيرة .

وذهب جودر (ياسر الجلال) على وصف قمرية (هنادي مهنا) ووجد شجرة كبيرة تتحدث إليه (إنعام سالوسة) وتطلب منه أن يضع ورق الشجر على جروحه بعد أن سقط على الأرض ، وبعد أن وجد السور الذى أخبرته به قمرية ذهب إليه ، ليلتقي بالمكان الذى يتواجد به بيناس ملك مدينة النحاس بعد أن أحبسته فيه زوجته شواهي (نور) وقامت بأذيته بالسحر الأسود بعد أن طعن عشيقها الجن أبنوخ (عمرو مهدي) بعد أن شاهدها معه.

شواهي (نور) تعود وتقرر أن تفك السحر الأسود عن بيناس بعد أن طلب منها جودر ذلك ، لأنها كانت تعتقد أن جودر هو عشيقها أبنوخ ، ثم يقتل جودر (ياسر جلال) شواهي بعد نجاح خطته مع بيناس.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it