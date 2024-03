مسلسل جودر الحلقة 6.. الجنية رتيبة تنقذ ياسر جلال من الموت

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جودر، العديد من الأحداث ، وبدأت بتعرض شهريار (ياسر جلال) لوعكة صحية شديدة وارتفاع درجة حرارته، وحضر الطبيب وطلب من شهرزاد (ياسمين رئيس) أن تعتني به لأنه ضحية الخيانة وهي التى سببت له عقدة فى قتل جميع الفتيات، والحل فى حل العقدة هو المواجهة.

سافر جودر (ياسر جلال) على المركب، بعد أن اتفق مع الريس سعدون، وبالفعل ضربه أحد رجاله على رأسه حتى يغيب عن الوعي ويسلم رأسه الى شومان (أحمد كشك) ، ومجيء شواهي (نور) لتقابل جودر، وعند رفض سعدون مقابلتها له؛ قتلته وحرقت المركب، ولكنها فوجئت باختفاء جودر الذي طلب المساعدة من الجنية رتيبة، وبالفعل أنقذته.

وقفز جودر (ياسر جلال) إلى البحر ووجد نفسه فى جزيرة بعيدة ولا يستطيع العودة إلى الحارة، وبعد أن اصطاد السمك ليطبخه ظهرت عروس البحر (هنادي مهنى ) لتأخذ السمك.

وتدهورت الحالة الصحية لعمر المصري (محمود البزاوي) بسبب غياب ابنه جودر.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it