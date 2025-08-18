قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس السائح المتسبب في حادث أعلي كوبري أكتوبر15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق انتداب جهة مختصة لتقدير حجم التلفيات التي أحدثها السائح الكويتي المتهم، بالسيارات الموجودة في مكان الحادث، وكذلك الحواجز الأمنية، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بشأن الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة قصر النيل، القبض على سائح، بعد تسببه في حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر.

فحصت الأجهزة الأمنية واقعة اتهام سائح بالتسبب في حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر، بعدما توقفت سيارة ماركة رينج روفر بشكل مفاجئ وتسببت في اصطدام بعض السيارات، ما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور، وذلك عقب تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.