قمة الحب والفداء..هالة صدقي تنعي تيمور تيمور

نعت الفنانة هالة صدقي، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، معبرة عن حزنها لفقده، والذي رحل عن عالمنا إثر حادث غرق في أحد شواطئ رأس الحكمة.



وكتبت هالة صدقي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “قمه الحب والفداء ومجرد لحظه اختيار هل انقذ نفسي ولا انقذ ابني، والله عقد تيمور لم يفكر لحظه لان الضنا غالي وكان الاختيار القدري ، الله يرحمك يا تيمور اهم مصورين مصر”.

وفاة تيمور تيمور

توفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور، غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بتعرض شخص للغرق في مدينة رأس الحكمة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت الجثمان- بعد انتشاله- إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.

جنازة وعزاء تيمور تيمور

وشيعت جنازة الراحل تيمور تيمور، بعد صلاة الظهر، أمس الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتلقت أسرة تيمور تيمور، العزاء فيه، أمس، من مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.