مصادر مصرية: مقترح الوسطاء يتضمن بدء مناقشة الصفقة الشاملة أو الوقف الدائم
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
فن وثقافة

بسبب عدم التأمين.. تامر حبيب يعلق على حادث غرق تيمور تيمور

تيمور
تيمور
يارا أمين

علق السيناريست تامر حبيب، على حادث غرق مدير التصوير تيمور تيمور، مشيرا إلى عدم التأمين وإتخاذ الاستعدادات اللازمة على الشواطئ لمثل تلك الحالات.

وكتب تامر حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "زي ما تيمور مشي عشان أب فدا ابنه و راح بداله، اهو كمان بيبقي سبب في لفت الانتباه ودق ناقوس خطر لأمر في غاية الأهمية عشان عمر الانسان المفروض يبقي ليه قيمة وحق اكثر من الحجر والخرسانة ومظاهر الترفيه اللي الناس بتدفع فيها فلوس كثير قوي ومابتوفرلهومش أبسط حقوقهم في الإحساس بالأمان علي أعمارهم وأعمار ولادهم، تيمور واحد من ناس كتير قوي بيروحوا كل يوم علي كل الشواطئ بسبب عدم التأمين و الاستعدادات للحفاظ علي سلامة الناس، طبعاً الأعمار بيد الله بس الضماير و المسئولية مهمين قوي عشان ماتلقوناش بإهمالكم الي التهلكة".

وفاة تيمور تيمور 

توفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور، غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بتعرض شخص للغرق في مدينة رأس الحكمة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع  البلاغ، ونقلت الجثمان- بعد انتشاله- إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح. 

جنازة وعزاء تيمور تيمور

وشيعت جنازة الراحل تيمور تيمور، بعد صلاة الظهر، أمس الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. 

وتلقت أسرة تيمور تيمور، العزاء فيه، أمس، من مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين. 

