رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

نشرت الراقصة شمس عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو، كشفت فيه عن تعرضها للاختطاف علي يد طليقها سعد الصغير، قبل عدة سنوات. 

وقالت شمس: سعد الصغير خطفي.. خطفوني من إسكندرية للقاهرة، ومضّاني سعد الصغير على وصولات أمانة على بياض، وعقد زواج إنه تزوجني ولم يمسسني. 

وتابعت شمس: سعد الصغير ضربني، وعملت بلاغ في مديرية أمن الإسكندرية، فبعت لي بلطجية هددوني، وأنا بطلب التحقيق معاه، وبسأل النقابة إزاي بتشغله بعد كل ده؟. 

وكانت قد وجهت الراقصة شمس المغربي طليقة الفنان سعد الصغير رسالة له بعد حصوله على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات.

ونشرت شمس عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك مجموعة من الصور رفقة الفنان سعد الصغير ،وكتبت معلقة: “يمهل ولا يهمل ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اللهم لا شماته عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك أنت دمرت حياتي وأذتني كتير وعملت فيا الا عمر ما يتخيله بشر أتكلمت في شرفي وعرضي وقطعت بنتي حتت وهي مولوده حيه وقهرت قلبي عليها وضيعت مستقبلي ووسخت شرفي في الارض وأذتني في شغلي ومستقبلي عشان تذلني وأحتاجلك وكنت بتدبر لي كل شويه مصيبه عشان تحبسني”.

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

