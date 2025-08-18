أحمد موسى: مصر تنقذ غزة بمقترح إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المقترح المصري القطري الأخير بشأن الوضع في قطاع غزة جاء في توقيت بالغ الأهمية، بهدف إنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت القصف والحصار، مشيرًا إلى أن حركة حماس أعلنت موافقتها على المقترح.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المبادرة تعكس ثوابت الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية، والسعي لوقف نزيف الدم وفتح المجال أمام إدخال المساعدات وتخفيف معاناة أهالي القطاع.

وردًا على الشائعات التي تروجها بعض الأطراف، شدد موسى على أن معبر رفح لم يُغلق مطلقًا أمام الفلسطينيين ولو للحظة واحدة، مؤكداً أن القاهرة تواصل استقبال الحالات الإنسانية بشكل يومي، في إطار دورها التاريخي تجاه الأشقاء في غزة.