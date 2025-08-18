قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قررت جهات التحقيق إجراء تحليل المواد المخدرة لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي، لبيان تعاطيها المواد المخدرة من عدمه.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ورود التحريات الأولية عن الواقعة بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.