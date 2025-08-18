بفستان برتقالي..أحدث ظهور لـ هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وخطفت هاجر أحمد أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستاناً طويلا باللون البرتقالي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هاجر أحمد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على ظهرها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.