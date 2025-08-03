بفستان أبيض جذاب.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها عبر انستجرام | شاهد

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .



وخطفت هاجر أحمد أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستاناً طويلا باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.



ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هاجر أحمد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.