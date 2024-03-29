مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسمين رئيس تحاول قتل ياسر جلال

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل جودر العديد من الأحداث ، حيث بدأت بذهاب مسرور السياف (أحمد فتحي) إلى شهريار (ياسر جلال) ليخبره بأن هناك شخصا غريبا اقتحم القصر عن طريق شهريار (ياسمين رئيس) ويفاجئ شهريار بأن الشخص الغريب التي يزور شهرزاد هي شقيقتها دنيا زاد ، والتي تعطي شقيقتها خنجرا؛ لتدافع عن نفسها عندما يقرر شهريار التخلص من حياتها فى أى وقت.

سالم (وليد فواز) يطلب مقابلة الراقصة حسناء (نور اللبنانية) بعد أن شاهدها ترقص ، وقالت له إنها لا يمكن تحب شخص يأخذ مصروفه من شقيقه الأصغر جودر (ياسر جلال) ، ويطلب سالم من والده عمر المصري (محمود البزاوي) أن يعيد قسمة الأموال بينهما ويصطدمان.

فاطمة والدة جودر (وفاء عامر) تستطيع إقناع والده عمر المصري (محمود البزاوي) بزواج جودر (ياسر جلال) قبل أشقائه الأكبر وأن هذا أمر طبيعي، وفى هذه الحالة أشقائه الأكبر سيطلبون الزواج أيضًا.

شهريار(ياسر جلال) يغفل فى نفس الوقت التى تروي له شهرزاد (ياسمين رئيس) حدوتة (جودر ابن عمر المصري) وبعد أن تأكدت أنه نام ، تظهر الخنجر الذي أحضرته لها شقيقتها دنيا زاد لتحاول التخلص من شهريار.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسرجلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.