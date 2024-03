مسلسل جودر الحلقة 2 .. قرار جريء من شهريار

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جودر العديد من الأحداث بين شهريار وشهرزاد الذى قرر عدم قتلها على يد مسرور السياف.

وبدأت الحلقة بذهاب قمر الزمان (محمد التاجي) والد شهرزاد (ياسمين رئيس) إلى مسرور السياف (أحمد فتحي) ليودع ابنته بعد قتلها مثل ما يحدث مع باقي الفتيات لكنه تفاجأ بأن شهرزاد لم يقتلها ومنحها يوم آخر حتى تحكي له حكاية “جودر ابن عمر المصري” .

واستكملت شهرزاد (ياسمين رئيس) حكاية جودر لشهريار (ياسر جلال) عندما كان يحاول شقيقه الأكبر سالم خنقه لكن يظهر الشيخ عبدالله (عبدالعزيز مخيون) لينقذه .

تنكر شواهي (نور) وذهابها لمحل أولاد عمر المصري المشهور ببيع الأقمشة والتي تدعي أنها تسمي لايقة وتطلب من وفا رؤية الرضيع جودر ، وتعطيه عجوة ويشعر بعدها أنه فقد وعيه وتم إختطاف جودر ولكنه والدته فاطمة (أيتن عامر) تتفاجأ بوجوده فى المنزل .

ويأتي سرور السياف (أحمد فتحي) ليأخذ شهرزاد (ياسمين رئيس) ليقتلها لكن شهريار (ياسر جلال) يرفض ويعطيها يوم إضافي حتي تستكمل قصة جودر.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعه العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.