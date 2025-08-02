حريق قرب محطة زابوريجيا النووية بعد قصف أوكراني

أعلنت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، أنها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بالقرب من المحطة عقب قصف أوكراني، دون أن يلحق أي ضرر بالمنشأة أو يصاب موظفوها، بحسب وكالة الانباء القطرية.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها اليوم أن القصف أسفر عن مقتل مدني واحد، فيما لم تُسجل إصابات بين فرق الطوارئ العاملة في الموقع.

وأكدت إدارة المحطة أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية، وأن الوضع في الموقع تحت السيطرة.

وتعد محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى من العملية العسكرية في فبراير 2022، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ورغم توقفها عن العمل حاليا، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى التغذية الكهربائية للحفاظ على برودة الوقود النووي.

