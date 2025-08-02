الأمم المتحدة: مصر تبذل جهودا حثيثة فيما يخص غزة ولا يجب التظاهر ضدها

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مصر تبذل جهودا حثيثة فيما يخص غزة ولا يجب التظاهر ضدها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “نرحب بكل الجهود الدولية لإدخال المساعدات لغزة”.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "المجاعة تزداد في غزة وما يدخل من مساعدات "غير كاف"".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 849 آخرين من منتظري المساعدات، نقلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

