وزير فلسطيني: دمار شامل في غزة والبلديات تعمل في ظروف شبه مستحيلة

قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن ما يحدث في قطاع غزة يمكن وصفه فقط من خلال مشاهد الدمار التي تنقلها الكاميرات ببث مباشر للعالم، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية هناك بالغة الصعوبة نتيجة العدوان المتواصل.

أوضح حجاوي، خلال مداخلة عبر برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» مع الإعلامية أمل الحناوي المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك دمارًا هائلًا للبنية التحتية، يشمل شبكات المياه والصرف الصحي، مع نقص حاد في المواد الغذائية، مما جعل الحياة في غزة «بالغة القسوة».

صعوبات شديدة في إدخال المعدات

وأكد الوزير أن وزارة الحكم المحلي تواجه صعوبات شديدة في إدخال المعدات والمساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك معدات جاهزة في رام الله والضفة الغربية، لكنها لا تستطيع دخول القطاع بسبب الحصار والعدوان المستمر.

وأشار «حجاوي» إلى أن البلديات في قطاع غزة تعمل في ظروف «غاية في التعقيد» بعد تدمير جزء كبير من آلياتها، وأن الوزارة تسعى بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تقديم ما يمكن من خدمات، مثل رفع الأنقاض والنفايات، ودعم البلديات بالمستلزمات الأساسية عبر آليات تنسيق دولية.