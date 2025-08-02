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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بروك تايلور تدعي: أمريكا تبذل جهودًا مكثفة للتهدئة.. وحماس تتحمل مسؤولية شلال الدم بـ غزة

غزة
غزة
محمد البدوي

ادعت بروك تايلور، الخبيرة في شؤون الأمن والدفاع، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بشكل حثيث على منع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتي اعتبرت أن حماس كانت البادئة بها منذ اندلاع الأحداث في أكتوبر 2023.

وأوضحت تايلور، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي عبر برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبذل جهودًا حثيثة من خلال إرسال مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط لإجراء مباحثات مع كل من إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى هدنة تمتد لـ60 يومًا.

وأشارت «تايلور» إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وعددًا من السفراء الأمريكيين يعملون بشكل مكثف لإجراء مشاورات بين الجانبين، في محاولة لتثبيت وقف لإطلاق النار يوقف نزيف الدم في غزة.

وأكدت أن الولايات المتحدة أرسلت الملايين كمساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، في ظل تفاقم الكارثة، حيث يموت الأطفال وتُشرد الأسر، مضيفة أن الوضع في الشرق الأوسط بات «مخيبًا للآمال».

غزة الولايات المتحدة حماس أكتوبر 2023 الرئيس الأمريكي ترامب

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