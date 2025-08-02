ألمانيا: إسرائيل مُلزمة بضمان توفير شامل للمساعدات في غزة

أفادت "العربية" أن ألمانيا صرحت بأن إسرائيل مُلزمة بضمان توفير شامل للمساعدات في غزة، وذلك في خبر عاجل لها.



و نفّذت القوات المسلحة الأردنية، السبت، 5 إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها 36 طناً من تلك المساعدات وذلك في إطار تعاون دولي موسع، لتعزيز جهود الإغاثة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وتأتي هذه المشاركة الدولية ضمن جهود المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها القطاع.

