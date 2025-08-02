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رئيس الـ فيفا يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية بمصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الـ فيفا يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية بمصر

رئيس فيفا ووزير الرياضة وهاني ابوريدة
رئيس فيفا ووزير الرياضة وهاني ابوريدة
كريم عاطف

وافق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على الدعوة المقدمة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية مارس المقبل.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير الشباب والرياضة، بالسيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

تناول اللقاء تبادل الاراء لبحث افاق تطوير العلاقة بين مصر والاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تطرق الحديث إلى استضافة اتحاد الكرة لمباراة دولية بالاستاد الرئيسي بالعاصمة الادارية وايضا افتتاح المرحلة النهائية لمعسكر المنتخبات الوطنية وذلك خلال مارس المقبل.

كما شهد ايضا مناقشة عدد من الملفات المهمة لتطوير كرة القدم المصرية، بما يسهم في دعم المبادرات الكروية وكذلك وضع مصر على الساحة الدولية لكرة القدم.

حيث أوضح وزير الشباب والرياضة على أن السيد رئيس الاتحاد الدولي قد قبل الدعوة المصرية للقدوم إلى مصر مرة اخري في شهر مارس المقبل، وذلك في حفل افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية، حيث ستقام مباراة دولية افتتاحية بحضور السيد رئيس الاتحاد الدولي.

حيث أوضح وزير الشباب والرياضة أن السيد رئيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قبل الدعوة للقدوم الى مصر خلال مارس المقبل.

جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معسكر المنتخبات الوطنية هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم

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