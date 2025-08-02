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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبدأ موسمه الجديد أمام سيراميكا.. واستقرار مبدئي على ملامح التشكيل بقيادة فيريرا

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يقص الفارس الأبيض شريط مشاركاته بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويقود المدرب البلجيكي يانيك فيريرا الفريق للمرة الأولى رسميًا، بعد سلسلة من المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية، كان آخرها الهزيمة أمام بروكسي بنتيجة 3-1، رغم الهدف الوحيد الذي أحرزه الوافد المغربي عبد الحميد معالي.

وفي ظل تركيز فيريرا على تقييم العناصر المتاحة، ظهرت ملامح التشكيل الأساسي الذي قد يبدأ به المدرب موسمه الأول مع الزمالك، حيث تشهد عدة مراكز منافسة حادة، بينما حُسمت بعض الأسماء في مراكز أخرى بشكل شبه نهائي.

صراع تحت العارضة

يشهد مركز حراسة المرمى منافسة قوية بين محمد صبحي ومحمد عواد، غير أن المؤشرات تميل لصالح صبحي، ليكون الأقرب للدفع به أساسياً في الجولة الأولى.

الخط الخلفي

في خط الدفاع، استقر فيريرا بنسبة كبيرة على الرباعي:

عمر جابر كظهير أيمن

محمود بنتايج كظهير أيسر

ثنائي قلب الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش
ويتواجد صلاح الدين مصدق كبديل محتمل في محور الدفاع.

الوسط يزدحم بالأسماء

منطقة الوسط تبدو مزدحمة بشكل كبير، مع وجود عدد من اللاعبين القادرين على شغل نفس المركز، ما دفع المدرب للقيام بمفاضلات مستمرة، خصوصًا في مركز الارتكاز والوسط الهجومي.

وفي الوسط المدافع، يأتي نبيل عماد دونجا في مقدمة المرشحين، يليه كل من محمد شحاتة، ومحمود جهاد، والوافد الجديد أحمد ربيع.

أما في مراكز صناعة اللعب، فيتوافر أكثر من خيار أمام فيريرا، أبرزهم:

عبد الله السعيد

ناصر ماهر

أحمد حمدي

المغربي عبد الحميد معالي

الفلسطيني آدم كايد
ومن المرجح أن يعتمد المدرب على دونجا كلاعب ارتكاز دفاعي، وإلى جواره اثنين من الثلاثي السعيد وناصر وأحمد حمدي.

الهجوم.. بانزا في الواجهة

في الخط الأمامي، يبدو أن الأنجولي شيكو بانزا حجز مكانًا أساسيًا على الجهة اليسرى، بينما يظل مركز الجناح الأيمن محل مفاضلة، مع دخول معالي كخيار مطروح، إلى جانب احتمالية التعاقد مع جناح جديد.

وفي حال إتمام التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ، فإن الأخير قد يُعتمد عليه في الجبهة اليمنى الهجومية.

أما رأس الحربة، فيرتب الجهاز الفني اللاعبين كالتالي:

ناصر منسي

سيف الجزيري

عمرو ناصر

أحمد شريف

هذا ويُنتظر أن يُعلن المدرب عن القائمة النهائية خلال اليومين المقبلين، وسط حالة من التركيز داخل المعسكر الأبيض، في ظل رغبة جماهير النادي في تحقيق انطلاقة قوية تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة منذ الأسابيع الأولى.

نادي الزمالك الزمالك الدوري المصري الممتاز

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