اجتماع ثلاثي رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على تنظيم مونديال ناشئي اليد في مصر

يعقد غدًا الأحد اجتماع حاسم يضم عددًا من القيادات الرياضية رفيعة المستوى، في إطار التحضيرات النهائية لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، المقررة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

ويضم الاجتماع كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري للعبة، إلى جانب اللجنة العليا المنظمة للبطولة، حيث يهدف اللقاء إلى استعراض كافة الترتيبات التنظيمية والوقوف على آخر التفاصيل اللوجستية والفنية قبل انطلاق الحدث العالمي.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مراجعة دقيقة لكافة محاور الاستعداد، سواء من حيث تجهيزات الصالات المستضيفة، أو ترتيبات الإقامة والتنقلات، فضلًا عن التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والطبية لضمان تنظيم بطولة استثنائية تليق باسم ومكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.

وتأتي البطولة في توقيت مهم يعكس مدى تطور اللعبة في مصر، لا سيما مع تطلع منتخب الناشئين لتحقيق إنجاز جديد يعزز من ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي.

ويخوض منتخب مصر للناشئين منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات قوية على غرار اليابان، وكوريا الجنوبية، والبحرين، حيث يسعى الفراعنة الصغار إلى تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية تضمن لهم العبور إلى الأدوار المتقدمة.

ويواصل طارق محروس، المدير الفني لمنتخب الناشئين، تجهيزاته الفنية والبدنية بشكل مكثف، من خلال معسكرات مغلقة ومباريات ودية، بهدف الوصول إلى أقصى درجات الجاهزية قبل ضربة البداية، وسط دعم إداري وفني كبير من اتحاد اللعبة ووزارة الرياضة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا، باعتبارها إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها مصر هذا العام، في ظل التزام الدولة الكامل بتوفير كل السبل لنجاح البطولة على كافة المستويات.