نيوكاسل يتعاقد مع حارس أرسنال السابق رسميا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت تعاقده مع حارس مرمى أرسنال السابق، آرون رامسديل، من ساوثهامبتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

حارس مرمى منتخب إنجلترا، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي حقق ثاني أعلى عدد تصديات في الدوري الموسم الماضي برصيد 125، عمل مع مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، خلال فترة وجوده في بورنموث.

وقال هاو: "آرون حارس مرمى استثنائي... بعد أن عملت معه سابقًا، أعرف ما يمكن أن يقدمه لنا داخل الملعب وخارجه، لذلك نتطلع إلى الترحيب به في الفريق".

نيوكاسل، الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي ليضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بزيارة أستون فيلا في 16 أغسطس.



انضم رامسديل إلى ساوثهامبتون قادمًا من أرسنال العام الماضي بعقد ساري حتى يونيو 2028.



انضم إلى أرسنال قادمًا من شيفيلد يونايتد في عام 2021 وقضى موسمين كخيار أول، وساعدهم على احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، قبل أن يفقد مكانه الأساسي لديفيد رايا في العام التالي.



بعد ضمان الصعود، هبط ساوثهامبتون مباشرة الموسم الماضي، وتعرض رامسديل لهبوطه الثالث في الدوري الممتاز بعد هبوطين سابقين مع بورنموث في موسم 2019-2020 وشيفيلد يونايتد في موسم 2020-2021.