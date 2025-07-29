ليفربول يصفع أرسنال ويخطف جوهرة سالفورد

وجه نادي ليفربول الإنجليزي ضربة قوية لآرسنال بخطف صفقة ويل رايت من نادي سالفورد سيتي.

وكتب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”: “ليفربول يتوصل لاتفاق لضم المهاجم ويل رايت، البالغ من العمر 17 عامًا، من سالفورد”.

وأضاف: “اتفق آرسنال مع سالفورد سيتي قبل عشرة أيام، لكن ليفربول حسم الصفقة باتفاق مع اللاعب”.

وختم: “يُعتبر رايت موهبةً كبيرة، حيث اجتاز الفحص الطبي اليوم، وسيوقع عقدًا حتى عام 2028 مع ليفربول”.

نجم ليفربول يجرى الكشف الطبي في بايرن ميونخ

في سياق آخر، وصل صباح اليوم، النجم الكولومبي لويس دياز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى نادي ميونخ.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو عبر حسابه على إكس: "إن النجم الكولومبي وصل إلى ميونخ استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام إلى النادي الألماني بشكل رسمي".

وأكد أن البايرن سوف يعلن عن انضمام لويس دياز بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد تقرير صحفي، توصل نادي بايرن ميونخ إلى اتفاق مع ليفربول لضم نجمه لويس دياز.

وبحسب شبكة فوت ميركاتو، فإنه تم الاتفاق بين جميع الأطراف على انضمام لويس دياز إلى بايرن ميونخ مقابل 75 مليون يورو لضم مهاجم ليفربول.