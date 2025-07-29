بيراميدز يشعل المنافسة مع الزمالك ويتفاوض مع أحمد عبدالقادر

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز حال رحيله عن الأهلي

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حتى هذه أحمد عبد القادر يرفض أي عرض يجلبه الأهلي لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف: أحمد عبد القادر لم يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي، واللاعب يستمع لأي عروض تاتي له سواء من الزمالك أو بيراميدز.

وتابع: الزمالك لديه رغبة قوية في التعاقد مع أحمد عبد القادر، وبيراميدز دخل في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضي مع أحمد عبد القادر.

وواصل: خلال الساعات الحالية، أحمد عبد القادر أقرب للانتقال لبيراميدز عن الزمالك، والأهلي بكل تأكيد لن يبيع أحمد عبد القادر إلى الزمالك أو بيراميدز