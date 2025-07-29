بعد نقله فى بوكس الشرطة.. صدمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز

تعرض لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي لحالة من الصدمة والانهيار وذلك خلال نقله من مطار القاهرة إلي قسم الشرطة ثم إلي النيابة العامة داخل سيارة البوكس.

وقام فريق الدفاع الخاص به بتهدئته فور مقابلته مؤكدين له علي أن ما يجري هو اجراءات قانونية ولابد من اتباعها.

وألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.

ومن المقرر أن تعرض الأجهزة الأمنية رمضان صبحى، لاعب فريق نادي بيراميدز، على النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين آخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.



