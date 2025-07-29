ديانج إلى بيراميدز.. شوبير يكشف الحقيقة ويوضح مصير اللاعب مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما يتردد بشأن اقتراب رحيل نجم وسط الأهلي الدولي المالي أليو ديانج من النادي الأهلي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "الأهلي مكثف الاتصالات مع ديانج، وأنا شخصيا رأيي إن ديانج لاعب لا غني عنه أنا واحد من الناس اللي تفاجأت بخروجه الموسم اللي فات على سبيل الإعارة، وإدارة النادي الأهلي كانت عارفة قيمة الولد فرفضت إنها تكون إعارة مع خيار البيع لأنهم عارفين إنه هيتألق في السعودية، وبعد ما نادي الأخدود السعودي طلب شراء عقده نهائيًا الأهلي رفض وقال عايزه تماما".

وأضاف شوبير: "بعد ما كان التجديد مع ديانج سهل الموسم اللي فات بقى صعب دلوقتي لأنه هو بيقول لك الأهلي مشاني الموسم اللي فات، فأنا كمان من حقي أقول أمشي خاصة إنه لاعب حر نفسه، عقده ينتهي بنهاية الموسم وفي يناير من حقه يوقع لأي نادٍ".

وختم: "من هنا فيه تكثيف للمفاوضات من جانب الأهلي حاليا مع ديانج، ولكن هل وقع؟ لأ، طيب هل الأهلي بيقوي المفاوضات؟ نعم هناك تكثيف قوي للمفاوضات من أجل إبقاء ديانج في النادي الأهلي".