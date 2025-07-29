الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة بفرمان من ريبيرو.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صرف مسؤولي النادي الأهلي النظر عن التعاقد مع أحمد حسن كوكا، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: "الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع أحمد حسن كوكا ، وكان هناك قناعة من محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي بالتعاقد مع كوكا، خاصة أنه لاعب فري، ولاعب مميز".

وأضاف: "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، كانت غير متحمسة للتعاقد مع كوكا، وتركوا الأمر للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، الذي أثنى جدًا على اللاعب، ولكنه أكد على رغبته في التعاقد مع نوعية مختلفة من اللاعبين".

وأعلن نادي لوهافر الفرنسي ، رسميا رحيل المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" عن صفوف الفريق، بعد فترة قصيرة استمرت 6 أشهر فقط منذ انضمامه في يناير الماضي.

وأكد النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي قائلا: "نشكر أحمد على الفترة التي قضاها معنا، حيث خاض 16 مباراة وسجل 3 أهداف، ونتمنى له التوفيق في محطته المقبلة".