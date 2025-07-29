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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: السولية هيدخل التتش الأسبوع القادم لكن للعب مباراة ضد الأهلي

السوليه
السوليه
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب عمرو السوليه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"السولية هيدخل التتش الأسبوع القادم لكن للعب مباراة ضد الأهلي ناديه المفضل ".

وكان قد أكد عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلي السابق، أن انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا يمثل خطوة مهمة للغاية في مسيرته خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا باستقرار النادي والطموحات التي يسعى لتحقيقها.

وقال السولية  في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي : "انضمامي لسيراميكا كليوباترا خطوة مهمة جداً، النادي يمتلك مشروعًا كبيرًا وأتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق وننجح في تحقيق أهداف الإدارة والجهاز الفني".

وأضاف: "مسيرتي مع الأهلي استمرت أكثر من 9 سنوات، حققت خلالها كل شيء من بطولات وأرقام، والأهم أنني اكتسبت حب جماهير الأهلي، وهو ما أعتبره أغلى ما خرجت به من النادي".

وعن كواليس المفاوضات، أوضح: "المفاوضات تمت بسرعة عن طريق أحمد يحيى، ووجدت ترحيبًا كبيرًا من إدارة سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر، وسعد سمير ساعدني على اتخاذ القرار بعدما شرح لي تفاصيل الأجواء داخل النادي".

السوليه الاهلي الزمالك

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