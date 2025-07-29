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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريق كرة الماء بالأهلي يطير إلى تركيا للمشاركة في بطولة olympics way

فريق كرة الماء بالأهلي
فريق كرة الماء بالأهلي
عبدالحكيم أبو علم

غادر فريق كرة الماء مواليد 2012 بالنادي الأهلي مطار القاهرة في طريقه إلى تركيا للمشاركة في بطولة olympics way الودية التي تقام في مدينة إسطنبول. 

ويشارك فريق الأهلي في البطولة الودية لكرة الماء والتي تقام في تركيا في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس المقبل. 

وتضم البعثة كلا من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، رئيس البعثة، وكريم منير نائب مدير قطاع الناشئين، ونور عادل مدير الفريق، وأحمد عادل مدربًا، ومصطفى عبد الفتاح مدربًا، ومحمد هاني مدربًا.

 واللاعبين: آدم أحمد شوقي وآدم محمد حساب وآدم عمر خليل وأدهم أحمد الزيات وأحمد أشرف أحمد وأحمد محمود سامي وأمين طارق خطاب وآسر عمر خليل وإياد كريم عادل وحمزة أحمد سيد وحمزة محمد سمير وحسن محمد حسن وحازم أحمد ماهر وإبراهيم حيدر وكريم أحمد النجار ومالك محمود المنياوي.

 ومالك شريف إسماعيل ومروان علي الصاوي ومحمد أحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد ومحمد أحمد محمود ومحمد هيثم إسماعيل ومحمد مصطفى هارون ومحمد شريف الشيخ ومصطفى هشام مصطفى ومصطفى وليد عبد الرحمن وعمر أحمد حامد.

وعمر هيثم إسماعيل وعمر شندي يحيى وسالم محمود فهمي وسيف وسام وسليم أحمد إبراهيم وسليم حاتم كمال وسفيان أحمد علام وياسين عبد الله أحمد وياسين محمد جمال وياسين طارق صلاح ويحيى عمر شريف ويوسف أحمد فرج وزياد أحمد ماهر.
 

فريق كرة الماء بالأهلي الاهلي النادي الاهلي وائل عزت وليد عزت

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