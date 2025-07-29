أحمد حسن: الإعلان عن صفقات جديدة في بيراميدز خلال أيام

كشف الإعلامي أحمد حسن نقلا عن مصدر في بيراميدز اعلان صفقات جديدة خلال ايام .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”مصدر في بيراميدز:صفقة إيفرتون ليست الأخيرة وهناك صفقات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال أيام”.



وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن موقف ياتيك فيريرا مدرب نادي الزمالك من أحد لاعبي الفريق المحترفين، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"يانيك فيريرا مدرب الزمالك مقتنع بشكل كبير بصلاح الدين مصدق بعد تألقه في التدريبات".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري المصري لموسمه الجديد 2025-2026، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، إذ يقص الفارس الأبيض شريط مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة.