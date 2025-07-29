قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يؤكد الانتهاء من كافة المقرات الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ
لجنة بالصليب الأحمر تصل السويداء وتدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة
شركة غزل المحلة تنعى ضحايا ومصابي حادث الاختناق وأمن الغربية يحقق
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026
إعلام عبري: الجيش اقترح خطة تتضمن احتلال مناطق جديدة في غزة
ملك الأردن يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات
الأونروا: لدينا 6 آلاف شاحنة من الغذاء والدواء جاهزة لدخول قطاع غزة
عاتبه عشان بيقوله يا تخين فعاقبه.. طفل يشوه وجه زميله بالجيزة
الغرف السياحية: ليس لنا علاقة بإلغاء الحج البري ولم تصدر عنا أي تصريحات
وزير الخارجية: مطلوب مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الزمالك يتمسك باستمرار صلاح الدين مصدق بعد تألقه في التدريبات

فيريرا
فيريرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن موقف ياتيك فيريرا مدرب نادي الزمالك من أحد لاعبي الفريق المحترفين، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"يانيك فيريرا مدرب الزمالك مقتنع بشكل كبير بصلاح الدين مصدق بعد تألقه في التدريبات".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري المصري لموسمه الجديد 2025-2026، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، إذ يقص الفارس الأبيض شريط مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة. 

مواعيد مباريات الزمالك الودية 

وفي إطار التحضيرات، قرر يانيك فيريرا خوض عدد من المباريات الودية لرفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، إذ يخوض الزمالك مواجهتين وديتين خلال الأيام المقبلة، الأولى أمام غزل المحلة يوم الخميس 31 يوليو، والأخرى أمام بروكسي يوم الجمعة 1 أغسطس.

وعاد الزمالك إلى التدريبات الجماعية على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بعد انتهاء معسكره المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية، وشهد أداء ثلاث مباريات ودية أمام فرق رع، والشمس، ووادي دجلة، في إطار البرنامج الإعدادي للموسم الجديد. 

ويأمل الزمالك في بداية قوية تعكس طموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري، في ظل تجهيزات مكثفة من الجهاز الفني لتجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل بداية المشوار الرسمي.

فيريرا الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

ترشيحاتنا

ارشيفي

إسرائيل تستدعي السفير الهولندي لدي تل أبيب.. اعرف السبب

رئيس أركان الجيش الإيراني

رئيس الأركان الإيراني: لانثق في وعود أمريكا وإسرائيل

لبنان

لبنان تعلن الحداد الوطني في 4 أغسطس المقبل لهذا السبب

بالصور

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..

تسلا تخطط للتخلص من "سايبرتراك" واستبدالها بشاحنة أصغر

تسلا
تسلا
تسلا

طريقة سلطة الذرة الروسية

طريقة سلطة الذره الروسيه..
طريقة سلطة الذره الروسيه..
طريقة سلطة الذره الروسيه..

منافسة بورش.. بولستار تطلق سيارة خارقة للاعبي كرة القدم

بولستار
بولستار
بولستار

فيديو

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد