صراع ثلاثي للتعاقد مع دوناروما.. وباريس يتحرك لضم البديل

أكد تقرير صحفي، وجود منافسة بين ثلاثة أندية أوروبية للتعاقد مع الإيطالي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، يراقب مانشستر يونايتد عن كثب وضع جيانلويجي دوناروما في باريس سان جيرمان.

وأضافت أن مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم يرغب في ضم حارس مرمى جديد، ويفتح اهتمام النادي الفرنسي بشيفالييه الباب أمام رحيل الدولي الإيطالي.

وتابعت أن الدولي الإيطالي دوناروما يحطة أيضًا باهتمام تشيلسي الإنجليزي وجالاتا سراي التركي.

أنتوني يرفض العودة إلى البرازيل

في سياق آخر، رفض الجناح البرازيلي أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد، عرضين رسميين من ناديي بوتافوجو وساو باولو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مفضلًا البقاء في صفوف "الشياطين الحمر" رغم خروجه من حسابات المدير الفني روبن أموريم.

ووفقًا لما أوردته منصة "Antenados" البرازيلية، فإن أنتوني اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم العودة إلى موطنه هذا الصيف، متمسكًا بأمله في إثبات نفسه من جديد داخل قلعة "أولد ترافورد"، رافضًا عرضين جادين من بوتافوجو وساو باولو، الأخير تحديدًا الذي شهد انطلاقته الكروية.