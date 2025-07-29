خالد الغندور: الزمالك لن يتعاقد مع لاعب أجنبي إلا بشرط

كشف الاعلامي خالد الغندور عن شرط تعاقد الزمالك مع لاعب أجنبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :الزمالك لن يتعاقد مع لاعب أجنبي إلا بموافقة الجفالي و وكيله بإعارة لمدة سنة للعب و إثبات ذاته و بعدها سيتم الإعلان و إذا لم يوافق فمافيش اي صفقة اجنبية و المحاولات شغالة و ممكن تتحل خلال ايام قليلة.

وكان قد أكد الباراجوياني ميكيل جونزاليس وكيل اللاعبين، أن نادي الزمالك أنهى التعاقد مع جناح أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جونزاليس في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك أنهى التعاقد مع جناح أجنبي خلال الفترة الجارية.

وأضاف: هناك تكتم شديد على الجناح الأجنبي، سواء جنسيته و كل التفاصيل الخاصه به.

وتابع: عقدنا عدد من الجلسات مع جون إدورد و حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال الأيام الماضية ومن المقرر، وسأصل خلال أيام إلى مصر بصحبة اللاعب لإنهاء كافة تفاصيل انتقاله للزمالك.

وتابع: اللاعب هيكون إضافة للفريق فى حال اتمام التعاقد بشكل رسمي، وهناك اتفاق شبه نهائي على انتقال اللاعب إلى الزمالك.